Urgent : Dr Babacar Diop, FDS va dormir sa première nuit à Rebeuss

Le leader des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Dr Babacar Diop, arrêté dans le cadre de la marche interdite de la semaine dernière contre la hausse du prix de l’électricité, a été placé sous mandat de dépôt. Ce dernier, a fait face aujourd’hui, au juge d’instruction qui lui décerné le premier ticket pour Rebeuss.



« Le bal des marcheurs s’ouvre. Nos plaidoiries n’ont pas réussi à éviter au brillant prof de l’Ucad Babacar Diop le mandat de dépôt pour participation à une manifestation interdite. Et ce, en l’absence de tout visa par le procureur de l’article 139 du code de procédure pénale », annoncé Me Khoureychi Ba sur sa page Facebook.



D’après l’avocat, ce sera le tour de Pape Abdoulaye Touré qui doit faire face au juge instructeur.



