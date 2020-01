Accueil Envoyer Partager sur facebook Urgent- Frappes iraniennes en Irak: «aucun Américain n'a été blessé» dit Trump Rédigé par La rédaction de leral... le 8 Janvier 2020 à 17:03

Après les frappes iraniennes contre des bases abritant des soldats américains en Irak en riposte à l'assassinat du général Qassem Soleimani, le président Donald Trump s'est exprimé ce mercredi 8 janvier depuis la Maison Blanche.



« Aucun Américain n'a été blessé, aucune victime n'est à déplorer et c'est une très bonne chose pour le monde entier », a déclaré ce mercredi le président Donald Trump dans un discours depuis la Maison Blanche



Cette déclaration intervient quelques heures après des frappes iraniennes contre des bases abritant des soldats américains en Irak, en riposte à l'assassinat du général Qassem Soleimani, vendredi 3 janvier. Douze missiles ont été tirés contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil.



Après un communiqué martial des Gardiens de la Révolution menaçant les Etats-Unis et ses alliés régionaux de nouvelles attaques en cas de représailles, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a opté pour l'apaisement. « L'Iran a pris des mesures proportionnées de légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies en attaquant une base à partir de laquelle une lâche attaque armée contre nos citoyens et officiers de haut rang a été lancée, a écrit sur son compte Twitter le chef de la diplomatie iranienne. Nous ne recherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons contre toute agression. »



