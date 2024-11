Urgent! La famille de Mamadou Moustapha Ba brise le silence sur l'autopsie et la levée du corps Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 19:15 | | 0 commentaire(s)| La famille de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, a décidé de clarifier la situation entourant son décès. Des précisions ont été apportées sur les circonstances du décès, les résultats de l’autopsie, ainsi que sur les détails de la levée du corps et les funérailles. Une occasion de rendre hommage à l’homme d’État tout en répondant aux interrogations du public.





Accueil Envoyer à un ami Partager