Urgent: Le Ministre de l’Intérieur et son Homologue des Forces armées à Touba

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024 à 19:23

La raison de la visite des ministres de l’intérieur et des Forces armées auprès de Serigne Mountakha. Suite à la crise politique actuelle, le gouvernement sénégalais a dépêché une délégation à Touba, ce dimanche.



Ainsi, le ministre de l’intérieur Sidiki Kaba et son collègue en charge des Forces armées, Oumar Youm ont été reçus par le khalife général des mourides à Darou Miname en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.



Ces hautes autorités du gouvernement ont rendu compte à Serigne Mountakha Mbacké de la situation nationale notamment la crise des institutions. Elles ont détaillé devant le khalife la décision prise par le président Macky Sall.



Ousmane Wade