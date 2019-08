Urgent : Les meurtriers du commandant Sané « ont avoué »

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 14:12

Selon la Rfm, Tous les auteurs présumés de l’attaque mortelle qui provoqué la mort du commandant de la gendarmerie de Tamba, Tamsir Sané, il y’a deux semaine, auraient a avoué leur implication dans le braquage et le meurtre du gendarme.



«Idrissa Sow, le présumé tireur de la balle qui a tué l’adjudant major Tamsir Sané, n’auraient pas mis beaucoup de temps pour avouer que, c’est bien lui le coupable. Le suspect numéro 1 aurait utilisé P-A comme on dit dans le jargon militaire, un pistolet automatique pour tuer le commandant. Les enquêteurs n’ont pas réussi à mettre la main sur l’arme fatale, parce qu’Idrissa Sow s’en serait débarrassé aussitôt après l’attaque meurtrière du bureau de poste de Koumpentoum. Les 13 suspects et complices n’oublieront pas de si tôt leur séjour dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum où ils ont eu droit à un interrogatoire musclé. », ont rapporté nos confrère.



Les 13 suspects sont, depuis ce matin, dans le bureau procureur général de Tamba.

