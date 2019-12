Urgent: Moustapha Cissé Lô reçu par l'ancien président Abdoulaye Wade

Mercredi 25 Décembre 2019

L'honorable député et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô, a été, ce mercredi, l'hôte de l'ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade.Le Pape du "Sopi" et le Président du Parlement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ont taillé bavette, durant deux tours d'horloge.Cette visite d'amitié et de courtoisie entre le pater de Karim et El Pistolero avait pour cadre son domicile dakarois, sis à la Corniche Ouest. Cette entrevue entre le Président Cissé Lo et celui qu' il considère comme un père, s'est aussi déroulée en présence de Doudou Wade, ex-député libéral et, non moins ancien Président du Groupe parlementaire " Libéral et Démocratie" de la majorité sous le défunt régime.