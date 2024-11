Urgent : Pas d’autopsie pour Mamadou Moustapha Ba, la levée du corps ce dimanche ( La famille attend le permis d'inhumer ) Comme l’a rapporté Leral, il a été décidé qu’il n’y aura finalement pas d’autopsie pour Mamadou Moustapha Ba. La levée du corps est maintenue ce dimanche, et il sera ensuite inhumé dans sa ville natale de Nioro.



Les rumeurs de suicide ou de causes suspectes sont désormais écartées : aucune de ces hypothèses n’a été retenue. Sa disparition demeure une perte douloureuse, mais sans circonstances particulières nécessitant une enquête plus poussée.



En ces moments de tristesse, prions pour le repos de son âme et pour que Dieu lui accorde la paix éternelle. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches, éprouvés par cette perte. Que la sérénité accompagne son départ et que chacun puisse se recueillir en hommage à sa mémoire.



Repose en paix, Mamadou Moustapha Ba.







