Urgent:: Tottenham vire son entraîneur, Mauricio Pochettino

Quelques mois seulement après avoir atteint la finale de la Ligue des champions 2018/2019, l’entraîneur argentin de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été viré par le club anglais ce mardi soir.



Sans que rien n’ait été annoncé par les médias britanniques dans la journée, Tottenham a envoyé un communiqué annonçant le départ de son entraîneur. En poste depuis 2014, Pochettino a réussi à refaire de Tottenham un grand d’Angleterre et a mené les Spurs à la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions.



Un départ pas forcément attendu dans l’immédiat, mais qui n’est finalement pas si surprenant compte tenu des récentes sorties du tacticien argentin, à qui on prête des relations conflictuelles avec son désormais ancien président Daniel Levy. De plus, les résultats du clubs ne sont pas ceux attendus par sa direction.

