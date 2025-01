Urgent : Violente attaque djihadiste sur l’axe routier Bamako/Kayes Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 18:44 | | 0 commentaire(s)|

Mali Atlanticactu/ Kayes/ Bamako/ Ibrahim Rouamba Quelques semaines après l’enlèvement de Thierno Amadou Hady TALL, Guide de la Tijania au Mali, des hommes proches des mouvances djihadistes ont perpétré une attaque armée sur le tronçon Bamako/Kayes, selon le très sérieux et réseauté Confidentiel Afrique. La ville de. Kayes se situe en territoire malien et est frontalière de la ville de Kidira du Sénégal dont elle est distante de quelques 95 kilomètres. Des bus qui font la liaison Dakar- Bamako déroutés par des groupes armés, selon.les mêmes sources qui indiquent que les foyers des groupes terroristes se déplacent vers la dernière ligne frontalière senegalo- malienne.



