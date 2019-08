Urgent - Ziguinchor: un camion tombe du pont Emile Badiane, un corps repêché, une personne sauvée, deux portées disparus Un drame s’est produit cette nuit à Ziguinchor, vers 3 h du matin, sur le pont Emile Badiane. Un camion lourdement chargé a perdu son équilibre suite à l’éclatement d’un pneu, avant de tomber dans l’eau selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Alertés par les cris, des pêcheurs ont accouru et ont pu sauver une personne. L’apprenti du camion du nom de Lamarana. Mais trois autres personnes étaient restées coincées dans le camion.

Selon les dernières informations, un corps a été finalement repêché. Toutefois, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sur place pour porter secours aux victimes, ont d’énormes difficultés pour faire leur travail. La marine nationale est attendue sur les lieux.

