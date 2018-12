Urgent – accident lors d’une cérémonie de l’APR: plusieurs militants gravement blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:41

Un grave accident est survenu sur la corniche de Pikine, faisant 17 blessés dont 7 graves. Un véhicule transportant des militants de l’APR qui revenaient de la cérémonie de pose de première pierre usine de montage d’ordinateurs à la technopole de Pikine, a dérapé et terminé sa course hors de la route et ce après que l’un de ses pneus ait éclaté.

