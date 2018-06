Urgent- le procès en appel de Khalifa Sall renvoyé au 9 juillet prochain

Comme on pouvait s’y attendre, la Cour d’appel de Dakar vient de renvoyer le procès du maire de Dakar Khalifa Sall et Cie jusqu’au 9 juillet prochain.



Dès l’ouverture de l’audience à 9H 35 mn, les conseils du député-maire Khalifa Sall par la voie de leur porte-parole, Me François Sarr, ont demandé le renvoi en vertu des dispositions de l’article 500 du Code de procédure pénale. Et, pour cause. Selon, l’avocat le dossier n’est pas en état d’être jugé vu qu’ils n’ont pas été cités par le parquet général. Abondant dans le même sens, Me Ciré Clédor Ly de soutenir : « il y a beaucoup d’avocats étrangers, des Camerounais, des Français qui se sont constitués. Il faut un renvoi du dossier pour formaliser leur constitution».



Malgré le fait que les autres parties au procès en l’occurrence, le parquet général et les avocats de l’Etat n’étaient pas favorables au renvoi, le président de la Cour Demba Kandji a tranché en faveur des conseils des prévenus après une rude bataille judiciaire. Mais, il a bien précisé qu’il appartient aux conseils de citer leurs confrères étrangers de la tenue de l’audience du 9 juillet.













Kady FATY, leral.net