Usurpation de fonctions: le faux douanier perdu par sa copine

Comme toute chose a une fin, le faux douanier dont les photos circulaient sur le réseau social Facebook, a été démasqué. Son arrestation fait suite à une plainte déposée à la Section de Recherches de la gendarmerie par la hiérarchie des Douanes sénégalaises. Tout est parti d’une demande de mariage que le faux douanier a faite à une pharmacienne qui a pignon sur rue à Dakar.



Celle-ci qui voulait en savoir davantage sur son prétendant qui se fait passer pour un douanier, s’en est ouverte à un de ses amis, agent des Douanes. Dans ses investigations, ce dernier découvre qu’il n’y a aucun douanier nommé Amdy Laye Mbengue sur le fichier. Apres vérification, il s’est avéré que l’individu en question est inconnu au bataillon des douaniers. Informée, la hiérarchie douanière a saisi la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, qui a diligenté l’enquête ayant abouti à son interpellation.



En vrai faussaire, pour tromper son monde et de commettre ses sales besognes, le faux douanier s’est fait fabriquer une carte professionnelle de douanier. Il déposait également d’une « arme de service ». Et pour compléter son attirail d’agent des Douanes, il s’est fait confectionner des tenues d’officier. D’après certaines indiscrétions, le faux gabelou, n’a jamais officié dans une administration des Douanes. Loin s’en faut. Le quidam opérait sur certains axes routiers ou dans les localités de l’intérieur du pays où il a certainement détroussé d’honnêtes citoyens qui n’y ont vu que du feu. Son entourage est également tombé dans le panneau, surtout sa femme et ses enfants qu’il a trompés durant 7 longues années.









L’As