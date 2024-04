VÉLINGARA (Kolda) : L'association MAREF dénonce la faible représentation des femmes dans le gouvernement Sonko 1... Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2024 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

L'association de femmes MAREF de Vélingara dénonce avec la dernière énergie la faible représentation des femmes dans le gouvernement 1 du Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi, au cours d’un point de presse, Kadidiatou Traoré Sylla, la présidente de MAREF (Machallah Rewbe Fouladou) a déploré la faible présence des femmes dans ce gouvernement qui veut pourtant lutter contre les injustices. Dans la foulée, elle précise que le taux de présence des femmes passe de 18 % dans l’ancien gouvernement à 13% dans le gouvernement Sonko 1, soit une baisse de 5%. À en croire Kadiatou Traoré Sylla, "nous sommes déçues par rapport à ce faible taux de participation dans ce gouvernement de l'ère Diomaye Faye. En ce sens, on s'inscrit dans la remarque faite par le réseau des femmes du Sénégal." Dans la foulée, elle précise : " nous n’avons jamais pensé que ce nouveau régime qui dit vouloir travailler pour plus de justice sociale, puisse reléguer la femme au second plan. D'ailleurs, il y a des femmes compétentes capables d’occuper des postes ministériels au même titre que les hommes." Dans cette dynamique, elle soutient : "même si nous sommes déçues, nous restons optimistes en pensant qu’ils vont rectifier le tir en nommant des femmes compétentes à la place qu’il faut..."

