VIDEO - 18 Safar: Ce que Serigne Touba et El Hadji Malick Sy s'étaient dit à Ndiarné Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 15:50 commentaire(s)| Hormis leur lien familial, Serigne Touba et El Hadji Malick Sy entretenaient à l’époque une relation très amicale. Aujourd'hui, le conférencier Abdoulaye Diop Bichri revient sur une conversation pleine d'enseignements entre les deux chefs religieux et figures de l'islam soufi au Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager