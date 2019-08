VIDEO - 3FPT : 218 bons de formation offerts dans le nord du pays en 2018

A travers sa plateforme numérique, le 3FPT (Fonds de Formation Professionnelle et Technique ) a offert 218 bons de formation dans le nord du pays, en 2018. C'est du moins ce qu'a révélé Alioune Badara Dieng, Chef d'antenne des régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Cependant, M. Dieng a jugé ce taux très faible par rapport au taux national. "C'est la raison pour laquelle, on communique pour toucher le maximum de gens. L'offre est assez faible compte tenu de la cartographie et de la disponibilité d'une formation professionnelle payante. C'est la raison pour laquelle, nous avons demandé à tous les centres de formation professionnelle, de s'inscrire sur la plateforme www.samabon3fpt.com, pour pouvoir prétendre à des bons de formation", informe-t-il.