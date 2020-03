VIDEO/3ème mandat- Abdoulaye Wilane: " La constitution est assez claire à ce sujet pour le PS"

L'éventuel 3ème mandat, en 2024, du président Macky Sall, a fini d'agiter le Landerneau politique sénégalais. Invité à l'émission Le Jury Du Dimanche, sur Iradio (90.3), Abdoulaye Wilane dit ne pas comprendre qu'un tel débat s'impose et de manière inopportune.



Pour le porte-parole du Parti socialiste (Ps), cette question a été bien réglée par la constitution. "J'attends les gens en parler. Par moment, cela me fait rire. Par moment, cela me rend inquiet. D'abord, la constitution est claire. Ensuite, nous mêmes, militants et responsable du Ps, comme les partenaires et alliés que nous avons dans la grande coalition, Benno Bokk Yakar, nous avons battu campagne pour l'adoption de la nouvelle constitution par référendum. Une constitution qui est assez claire sur la limitation des mandats présidentiels et les principes qui doivent nous gouverner", a laissé entendre le député-maire socialiste de Kaffrine.



Wilane dit ne comprendre toute cette controverse autour de la question d'autant que le concerné, lui-même, a déjà tranché la question. "Je dois aussi signaler que le président de la République, clef de voute des institutions, actuellement chef d'Etat en exercice, s'est largement et plusieurs fois prononcé là-dessus. Et pour moi, la parole d'un chef d'Etat a une valeur", a-t-il déclaré.



Toutefois, le poulain d'Ousmane Tanor Dieng, défunt Secrétaire général du Ps, pense qu'il est prématuré de poser un tel débat. "Il y a juste un an qu'il a été réélu. Je ne vois pas, pourquoi il devrait y avoir doute ou de questionnement sur ce sujet", renseigne Wilane.