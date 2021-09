VIDEO- 5e forum de l’Artp/ Kalidou Gaye: « L’Artp a été enrichie des remontées sur des métiers régulés au bénéfice des utilisateurs » Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 19:57 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur des affaires juridiques de l’Artp, Kalidou Gaye a, lors de la clôture du 5e forum de son institution, exprimé un sentiment de satisfaction. L’Artp, estime-t-il, sert un domaine public qui donne le devoir de partager avec toutes les parties-prenantes. Raison pour laquelle, le DG Abdoul Ly a initié cet atelier de partage avec les journalistes et professionnels de communication, mais également du numérique. D’après lui, l’Artp a été enrichie des remontées sur des métiers régulés et, a eu également, l’occasion de partager sur le travail fait au bénéfice des utilisateurs.

Le Directeur des affaires juridiques, Kalidou Gaye, prononcant le discours de clôture de l’atelier de partage de l’Artp a indiqué que son institution célèbre aujourd’hui, 20 ans de collaboration qui reste une expérience. La régulation, pas très connue, relève-t-il, c’est un métier qui se nourrit d’éléments exogènes.



Aujourd’hui, c’est un métier qui évolue avec de nouvelles problématiques. « Nous avons une maturité qui permet de prendre conscience qu’aucun secteur ne peut vivre dans l’isolement », a-t-il, dit.



Ainsi, il précise que le DG de l’Artp, Abdoul Ly, empêché, a interpelé autour d’une table, ses homologues régulateurs qui sont dans les services financiers et dans l’audiovisuel pour mettre en place la co-régulation afin de s’attaquer aux nouvelles problématiques. « Nous avons pris bonne note des recommandations. Puisque, nous faisons un métier technique qui n’est pas forcément connu du grand public. Nous avons besoin de former des journalistes qui seront des relais pour faire connaître davantage nos missions auprès des citoyens. Alors, nous cherchons à disposer d’un retour d’informations sur la qualité de services», explique-t-il.











