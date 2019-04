VIDEO - Abdoulaye Bibi Baldé : "Je pars avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d'avoir..." Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Communication sortant, Abdoulaye Bibi Baldé a passé le témoin à son successeur Abdoulaye Diop ce lundi. Lors de la cérémonie de passation de service ce matin, M. Baldé qui a listé ses nombreuses réalisations à la tête du département, a dit partir avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d'avoir pu porter des combats majeurs au service de l'intérêt général. "J'ai eu à moderniser et assainir le secteur de la presse confronté à de nombreuses difficultés, avec la collaboration des acteurs de la presse, notamment la finalisation des textes d'application du code de la presse. En effet, l'année 2018 est marquée par un certain nombre de réalisations : le projet de loi portant création de la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Harca) qui doit remplacer le Cenera, le projet de décret portant organisation et fonctionnement du fond d'appui et de développement de la presse en remplacement de l'aide à la presse, le projet pour la formation des journalistes et techniciens des médias, les obligations et avantages des entreprises de presse...",a-t-il détaillé, malgré la grande émotion qui l'habitait.



Accueil Envoyer à un ami Partager