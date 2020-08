VIDEO/ Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication: "La belle Beyrouth, dévastée mérite la compassion du Sénégal" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a considéré que cette rencontre tenue au Monument de la renaissance est un moment de recueillement. Il s'agit d'une initiative pour compatir devant la communauté libanaise, suite à l'explosion mortelle au Liban.



Le Ministre a témoigné sa solidarité et celle du gouvernement sénégalais à la belle Beyrouth, dévastée qui mérite la compassion et le soutien du Sénégal. Il estime que le drapeau du Liban flottant dans toute sa splendeur face à l'Atlantique et, au monde, reste une expression d'un destin commun et d'une proximité entre les deux peuples. "Le Liban est le pays du Zébre et le Sénégal, celui du Baobab. Le Sénégal se confond au Liban", a-t-il révélé.



Ainsi, promettant que le drapeau libanais va rester quelques temps sur ce monument, considère l'avenir avec optimisme.

