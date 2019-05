VIDEO - Aby Diallo:"Il faut sanctionner les auteurs de violences et de meurtres à la hauteur de leurs actes"

La présidente de l'Association des juristes sénégalaises a déploré la recrudescence de la violence et des meurtres dont sont victimes les femmes. " Tuer est devenu facile ces derniers temps et les auteurs de ces actes prennent parfois la fuite. D'autres sont jugés de façon anormale ", a dénoncé Aby Diallo au micro de leral tv. " Nous déplorons cette situation et interpellons l'Etat du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les Sénégalais", insiste t-elle.



La présidente de 'Asssociation des juristes sénégalaises est revenue de long en large sur les activités de l'association et l'assistance qu'elle apporte aux victimes. "Il y a des volontaires qui vont se rendre à Tambacounda pour aider la famille Camara", informe Aby Diallo.

