VIDEO - Accident mortel sur le pont de l'émergence: L'une des victimes est comptable au port de Dakar

La tragédie a eu lieu ce matin. Quatre véhicules dont deux frigorifiques, un véhicule mini-car et un particulier sont entrés en collision faisant ainsi 3 morts et 8 autres blessés parmi lesquels, 7 se trouvent dans un état critique. Un parent d’une des victimes était présent sur les lieux pour disposer du corps sans vie de la dame qui est comptable au port de Dakar. Elle est mariée et mère de trois enfants.

Aïssatou Sow, nous parle de sa défunte fille…