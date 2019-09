VIDEO - Adama Gaye: "Ce que la mort de mon épouse m'a permis de voir"

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 12:02

Adama Gaye est formel. Son engagement et son tempérament "n'ont rien à voir avec un choc qu'aurait causé le décès de son épouse sur lui". Toutefois, le journaliste-consultant reconnait que ce drame l'a aidé à avoir une vision claire sur notre société. "Ça m'a permis de voir les superficialités de la société sénégalaise, marquées par la cupidité, par le manque de franchise, entre autres. Depuis lors, j'ai pris la ferme décision de ne plus être embarqué dans ce genre de situation. Et gare à celui qui tenterait le coup", martèle l'invité de Maïmouna Ndour Faye, de ce mercredi.