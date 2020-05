VIDEO - Affectation de plus de 50 ha au groupe Décameron (Hotel Baobab) à Guéréo : La colère du collectif des riverains Le collectif des riverains de Guéréo est très remonté contre l’Etat du Sénégal. Dans cette vidéo, des habitants de ce village situé à Mbour, accusent le Président Macky Sall d’octroyer une superficie de 52 hectares de terrain sur les bords de la lagune, dont une partie concernerait le plan d’eau lui-même. Selon eux, c’est l’un des sites touristiques les plus regardés dans le monde et si aujourd’hui, on sacrifie la lagune pour mettre un hôtel, avec certitude, elle va disparaitre. C’est un site classé au niveau international et qui fait vivre les femmes du collectif de Guèréo. Ces riverains déterminés affirment avoir rentré en contact avec un avocat. Ils sont actuellement au niveau de la Cour suprême et attendent le résultat.





