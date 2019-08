VIDEO - Afrobasket 2019 : Léna Niang craque en conférence de presse

Léna Niang, la plus jeune joueuse de l’équipe du Sénégal s’est présentée en conférence de presse d’après-match pour analyser la défaite des siennes en finale de l’Afrobasket 2019, devant le Nigéria (55-60). Mais elle n’a pu sortir ce qu’elle avait dans le cœur. En voulant parler, elle a craqué devant les caméras. Elle était déçue et émue puisqu’elle rêvait de remporter son premier titre continental à 18 ans. Mais les dieux du sport en ont décidé autrement et elle devra attendre encore deux ans. Regardez comment Léna a craqué.