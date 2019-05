VIDEO - Alajandro Ortega, ambassadeur du Venezuela au Sénégal : « Nous avons une responsabilité historique de coopérer avec l’Afrique »

Son Excellence Alejandro Israel Correa Ortega, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Bolivarienne du Venezuala au Sénégal, a estimé que son pays et l’ensemble des pays des Amériques latines et des Caraïbes, ont « une responsabilité historique de coopérer avec l’Afrique pour protéger leurs ressources naturelles », ensemble, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, afin de les léguer aux générations futures. Il a indiqué que l’Afrique, l’Asie et les Amériques sont les continents qui regroupent les plus grandes richesses du monde. Il ne leur reste, dès lors, que de s’unir et de s’organiser, pour leur développement mutuel.