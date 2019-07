VIDEO - Alexandre Ngom: "Kène manoul diam Président Macky Sall ci mbiroum Bonne..."

Lors du grand rassemblement organisé par la majorité présidentielle, le Coordonnateur des maires du département de Kaolack et Maire de Thiomby, a dénoncé "une entreprise de déstabilisation orchestrée par l'opposition qui joue sa deuxième mi-temps depuis la publication du reportage de la chaîne anglaise sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal". Pour Alexandre Ngom, on peut tout reprocher au Président Macky Sall sauf le respect des règles de transparence et de bonne gouvernance.