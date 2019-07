VIDEO - Aliou Cissé : « ce que je pense de la pression et du Ballon d’Or » Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Même si son équipe a perdu (1-0) le match de la phase de poules contre l’Algérie, Aliou Cissé a affirmé que ses joueurs vont aborder la finale de la CAN 2019 sans pression négative, face à cette même sélection, demain vendredi (19h GMT), au Caire.



« Quand on se lève tous les jours, on est heureux d’être là, mais nous sommes conscients des difficultés de la vie. Nous nous faisons notre métier qui est notre passion sans aucune pression, mais nous savons que nous représentons un pays, un drapeau donc. Si le peuple est motivé, c’est une source de motivation pour nous, une envie de vouloir gagner pour le pays », a-t-il déclaré, ce jeudi matin, au Caire, en conférence de presse.



Répondant à la question sur le Ballon d’Or africain qui devrait se jouer lors de cette finale entre Sadio Mané (3 buts) et Riyad Mahrez (3 buts), Cissé a dit : « Sadio est concentré pour gagner la finale. Mais, il a gagné la Ligue des champions et il se retrouve en finale de la CAN. Je pense que ce qui importe, c’est gagner la CAN, ce que le pays attend depuis de l’indépendance. C’est le plus important pour lui ».

