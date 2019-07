VIDEO - Aliou Sall: «Certains de mes ennemis sont très proches du Président Macky Sall, je leur ferai face… » Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 08:55 | | 0 commentaire(s)| Dans une vidéo amateur, Aliou Sall rassure ses partisans que tout ce qu’on dit de lui dans l’affaire Petro-Tim, et faux. Il sait que des gens veulent lui nuire, mais n’y parviendront jamais, assure-t-il.

«Certains de mes ennemis, des proches du Président de la République, paient des opposants pour me nuire. Ils le savent et savent que je sais, mais ce qui est sûr, c’est que leur objectif de m’éteindre ne sera pas atteint, car aujourd’hui, j’ai une renommée internationale. Ces adversaires, je leur ferai face un jour», dit-il dans un discours en wolof.

