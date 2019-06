VJDEO - Alioune Ndiaye: "Le taux de prévalence de la contraception est passé de 12% à... 28 %"

Le Directeur de Cabinet du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a présenté face à la presse ce matin, le rapport de l'état de la population du Sénégal. A en croire, Alioune Ndiaye, l'Etat a consenti de nombreux efforts sur le plan de l'éducation et de la santé de la reproduction. "Le taux brut de la scolarisation a connu un bond de six points. Quant au taux de prévalence de la contraception, il est passé de 12% à presque 28%", a-t-il informé.