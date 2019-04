VIDEO - Amélioration du cadre de vie à Saint-Louis: Mansour Faye fixe un ultimatum d'un mois aux propriétaires de carcasses de véhicules

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Le maire Mansour Faye ne compte pas perdre de temps pour lutter contre l'insalubrité et l'encombrement des voies publiques dans la commune de Saint-Louis, suite aux instructions du Chef de l'Etat Macky Sall lors de sa prestation de serment, mardi dernier. En marge de la commémoration du 59e anniversaire de l'Indépendance du Sénégal, hier, à Saint-Louis, il a fixé un ultimatum d'un mois à tous les propriétaires de carcasses de véhicules. Passé ce délai prévient-il, la commune s'en chargera et ils payeront les frais d'enlèvement. Concernant la gestion des ordures, Mansour Faye s'est engagé à rendre la ville propre dans un délai de six mois, à travers une sensibilisation des populations.