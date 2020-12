VIDEO/Après la vente de leur maison familiale : La famille Guèye accuse l’Agent Judiciaire de l’Etat, Me Moussa Bocar Thiam de les avoir escroqué 50 millions de FCfa Les problèmes d’héritage foisonnent devant les tribunaux. Souvent, ces problèmes naissent de conflits entre membres de familles héritières. Cette fois, l’Emission "Naay Leer" de Leral TV traite un cas spécifique, aux allures d’escroquerie, d’abus de confiance et de détournement. Le hic, c’est un avocat, très célèbre mis en cause. Occupant la centralité des affaires de la République, le désormais, Agent Judiciaire de l’Etat, Me Moussa Bocar Thiam, récemment nommé, est accusé d’avoir détourné 50 millions de la famille Guèye.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 11:52

L’avocat, Me Moussa Bocar Thiam, engagé pour la vente de la maison familiale des Guèye, découvre-t-on, est en train de jouer chat et souris avec les membres de la ladite famille. Après avoir encaissé les 50 millions de FCfa, en plus de ses 30 millions de FCfa d’honoraires, il a refusé de croiser sur son chemin un membre de la famille arnaquée.



Ainsi, la maison, objet de litige entre la famille Guèye et Me Moussa Bocar Thiam a été vendue en 2017 à 180 millions de FCfa. Dès le premier versement de 80 millions de FCfa de l’acquéreur, Amadou Ly, l’avocat a pris soin de prendre ses 30 millions de FCfa d’honoraires, avant de remettre le reste à la famille, composée de 7 démembrements d’héritiers. Ces derniers, espérant rentrer de manière globale dans leurs fonds se voient cet espoir se volatiliser. Puisque, mise à part ce premier montant, rien d’autre n’a été versé à la famille.



Et pourtant, révèle-t-on, l’avocat a encaissé la globalité de l’argent. Mais, l’acquéreur, un certain Amadou Ly qui ne devait plus rien à la famille Guèye, a intenté une procédure judiciaire, pour finalement entrer en possession de son immeuble. Et, la famille, expulsée est dispersée dans diverses localités de la capitale. Alors que, chaque héritier aurait voulu acheté un toit pour loger à nouveau sa progéniture. Hélas ! Le représentant de la famille Guèye s’offusque du comportement et de l’arrogance de l’avocat.



Après cette déception, la famille Guèye a essayé tant bien que mal à saisir les juridictions judiciaires pour recouvrer son argent. C’est ainsi, que le bâtonnier et le procureur ont été saisis de plainte. Entre temps, Me Thiam qui refuse tout contact avec la famille plaignante est nommé Agent Judiciaire de l’Etat. L’avocat, étant à la centralité des affaires de la République, la famille Guèye craignent pour la suite du dossier.



N'empêche, elle garde une lueur d’espoir.



