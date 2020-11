VIDEO: Astou Diop, Ambassadrice des enfants, milite pour le développement

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

En présence des élèves et de leurs parents, des directeurs, l'Ambassadrice des enfants, Astou Diop a indiqué qu'elle a une option politique, celle du développement . Elle ainsi déclaré qu'elle a connu les difficultés sociales à l'école comme bon nombre d'enfants de la commune de Yoff, d'où l'importance qu'elle accorde à accompagner les enfants démunis. Cette cérémonie qui a regroupé les 10 écoles de la commune de Yoff et beaucoup d'étudiants ressortissants des différentes régions du Sénégal, était une tribune pour l'Ambassadrice des enfants, pour lancer un message aux enfants. Pour cette première édition, Mme Diop s'est illustrée comme l'exemple d'une personne qui a vécu des difficultés à l'école, et exhorte ainsi les enfants à croire en eux car, dit-elle, l'éducation est l'avenir d'un pays...