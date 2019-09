VIDEO - Au Laos, la malédiction de l'or bleu

Rédigé par Mamadou Mangane le 20 Septembre 2019 à 16:17

Il y a un an, le Laos, petit pays d’Asie du Sud-Est, a fait les gros titres de la presse internationale lorsqu’un barrage du fleuve Mékong a cédé, engloutissant plusieurs villages et provoquant des inondations spectaculaires. Des nombreuses personnes ont été tuées - de 36 à plusieurs centaines selon les sources -, et beaucoup d’autres ont été portées disparues. Enquête sur un désastre annoncé.