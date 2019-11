VIDEO - Avec ses 800 millions de minutes visualisées sur YouTube: Marodi a encore frappé fort avec la saison 4 de Pod et Marichou Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| La 4e saison de la série télévisée, Pod et Marichou, réalisée avec un professionnalisme avéré, sera de retour sur le petit écran. Ladite série a battu un record jamai, atteint par une série télévisée dans l’histoire du Sénégal. Avec ses 800 millions de minutes vues sur la plateforme YouTube, Marodi revient avec une saison 4 de Pod et Marichou, très explosive, pleine de suspense…

Les amoureux de la série exceptionnelle, Pod et Marichou, relatant des réalités bien de chez nous, vont se régaler. La maison de production de Pod et Marichou, Marodi a, encore frappé fort. Avec sa saison 4, Pod et Marichou, a fait une immersion de taille dans le vécu quotidien des Sénégalais, tout en mettant à nu leurs tares et vertus. Et, son contenu habituellement proche du réel, plongera encore les téléspectateurs et internautes dans une jouissance extrême. A défaut de l’extase…



Ainsi, cette série, réalisée par des Sénégalais et diffusée au Sénégal a une spécificité exclusive. Lors de ses heures de passages à la TV, constate-t-on, les ruelles des quartiers se vident de ses populations. Et, il en est de même, dans le Sénégal des profondeurs, c’est-à-dire, les zones les plus reculées. Histoire de découvrir la suite des rivalités entre coépouses et concurrents d’affaires, obligeant même, les passionnés de téléfilms, à guetter avec impatience, la série devant le petit écran.



Cette remarque faite, prouve à suffisance de l’impact de la série sur les annonceurs et autres partenaires. C’est sûr que le succès du téléfilm, Pod et Marichou n'est pas donné à n’importe quelle série. Alors, il n’est pas risqué de soutenir que Pod et Marichou, accroche, attire et séduit avec ses prises de vue, ses plans multiformes et la netteté de ses images. Tout se mélange aux décors, donne envie de bien digérer une production, exclusivement sénégalaise.



Retenez votre souffle…bientôt sur le petit écran, la 4e saison vous fera découvrir encore, des merveilles…











