VIDEO- Boubacar Camara, Dr en Economie : « Savoir co-devenir s’apprend et l’éducation, c’est l’apprentissage de la vie et la culture, l’expression de la vie »

« L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie et la culture, l'expression de la vie », résumé Dr Boubacar Camara. Ainsi, il précise qu'il faut lier l'apprentissage de la vie et son expression. D'après l'économiste, l'idéal du co-devenir doit débuter avant la naissance de l'enfant. Dans ses explications, il exhorte à l'intégration de la sagesse dans le modèle d'éducation de base. Et, les parents, insiste-t-il, doivent prendre leurs responsabilités pour mieux éduquer les enfants afin qu'ils servent à la communauté.



