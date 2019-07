VIDEO - CAN 2019 : Le 12e Gaïndé met l’ambiance à l’entraînement des Lions Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 01:19 | | 0 commentaire(s)| L’infatigable comité de supporters du 12e Gaïndé est déjà dans le bain à trois jours de la finale de la CAN 2019. Ce mardi soir, au terrain annexe du stade du 30 juin, ils étaient nombreux à faire le déplacement pour soutenir les Lions du Sénégal qui doivent disputer le match de leur vie, vendredi (19h GMT), au Caire, contre l’Algérie.



Ce deuxième entraînement de l’équipe de Aliou Cissé après la victoire devant la Tunisie, était donc l’occasion pour la bande à »Paco Sénégal Rekk » de motiver le groupe. Ils ont donné de la voix avant et pendant les 15 premières minutes ouvertes au public.

