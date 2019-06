VIDEO - CAN 2019 – Sadio MANE : « Objectif, gagner la Coupe d’Afrique… » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

C’est un Sadio Mané souriant et très timide qui s’est présenté devant la presse, ce lundi soir, à l’issue de l’entraînement de l’équipe du Sénégal. Sans hésiter, il a fait remarquer que la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, c’est ce qui l’intéresse.



Il sera très attendu, jeudi prochain face à l’Algérie, pour la deuxième sortie des Lions du Sénégal, sa première puisqu’il revient d’une suspension. Sadio Mané, le maître à jouer du Sénégal, veut porter son équipe et faire comme Riyad Mahrez auteur de son premier but dans le tournoi. Un but qui a permis aux Fennecs de gagner. L’enfant de Bambali a aussi envie de remporter cette CAN 2019 tant voulue par les Sénégalais. Selon lui, cela passe d’abord par le soutien du peuple sénégalais surtout que les joueurs sont prêts.



IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager