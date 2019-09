VIDEO - Caravane PROMISE à Kaffrine - Yaye Fatou DIOUF: "On ne donne pas d'argent mais..." Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 16:58 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de communication, le programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal (PROMISE) a tenu à Kaffrine un atelier, une occasion pour le Coordonnateur National Mme Yaye Fatou Diagne, d'annoncer la création de 50.000 micro-projets et 25 mille nouveaux emplois .

Le Promise compte aussi s'atteler à l'éducation financière, l'appropriation de la finance islamique et à lutter contre la précarité, surtout dans les zones rurales.

Accueil Envoyer à un ami Partager