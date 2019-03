VIDEO - Cécile Jodogne: "Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Belgique ont beaucoup progressé" Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 15:09 | | 0 commentaire(s)| Dans le but de renforcer le partenariat économique entre le Sénégal et la Belgique, un bureau de l'attaché économique et commercial pour la région de Bruxelles a été ouvert à Dakar. Lors de la cérémonie d'inauguration ce matin, le Secrétaire d'Etat Belge, Cécile Jodogne a informé que la mission de leur représentant, c'est d'être à la disposition des entreprises belges qui souhaitent développer des partenariats avec les hommes et femmes d'affaires sénégalais. Etant donné que le Sénégal est leur 3e partenaire africain.



