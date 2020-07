VIDEO - Célébration de la fête nationale française: Le Général Bruno Baratz et l'ensemble des participants rendent hommage aux personnels soignants du Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 18:58 | | 0 commentaire(s)| A l’occasion de la fête nationale française, une cérémonie a été organisée à Ouakam. Selon le Général Bruno Baratz, toutes les mesures sanitaires imposées par la maladie du coronavirus, ont été respectées. Le Général et l’ensemble des participants ont rendu hommage aux personnels soignants, et à l’ensemble des associations qu’ils ont aidés pendant cette crise.







