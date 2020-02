VIDEO - Cheikh Anta Diop: L'histoire d'un grand savant comme jamais racontée...

Méconnu par la majorité de ces compatriotes, Cheikh Anta Diop est un homme qui a marqué son temps et dont l'oeuvre reste immortelle. Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, Babacar Faye plus connu sous le nom de "Baye Fall Cheikh Anta Diop" et initiateur de la marche de "Ceytou" est revenu avec beaucoup de maîtrise sur les grands moments de la vie et l'oeuvre de l'historien, anthropologue et homme politique.