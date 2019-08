VIDEO - Cheikh Oumar Hanne: "De 2013 à nos jours, l'Etat a payé 41 milliards FCFA aux établissements privés"

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est revenu hier, sur la situation de la dette due par l'Etat aux établissements privés. "De 2013 à nos jours, nous avons payé 41 milliards FCFA aux établissements privés. Cette année, nous avons payé 7 milliards 800 mille, qui représentent la totalité des factures qui nous ont été présentées. Les 4 milliards qui restent, l'Etat s'était engagé à les assigner sur la loi rectificative des finances, c'est-à-dire les payer avant la fin de l'année", a expliqué Cheikh Oumar Hanne, lors de sa visite à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. A l'en croire, les établissements privés ont décidé d'aller en grève parce que dans la loi rectificative, les 4 milliards n'y ont été inscrits, "Ils n'ont pas confiance. Ils ont dit qu'il faut qu'ils rompent le contrat commercial qui les lie avec l'Etat. Ils font fi des obligations d'un établissement délégataire de missions de service public. Ce n'est pas acceptable", a-t-il dénoncé. Avant de menacer: "Je ne peux aller dans ce sens là. Nous sommes très ouverts à la négociation. Mais le dispositif ne satisfait personne. Les étudiants ne sont pas contents par rapport aux cours qui sont dispensés et par leur régularité. Il y a un taux important d'étudiants orientés qui n'y vont pas. Il faudra qu'on évalue cela. Le gouvernement n'est pas aussi content. Aucun des acteurs n'est content. Donc ce système là, il faut le revoir, en protégeant les intérêts des étudiants et de l'Etat du Sénégal", plaide-t-il.