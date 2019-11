VIDEO - Chicha et alcool: Les femmes plus accros que les hommes Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 12:38 | | 0 commentaire(s)| L’utilisation de la chicha et de l’alcool dans les boîtes de nuit et endroits publics, est devenus très fréquente. Malgré les nombreuses sensibilisations des médecins à travers tous les supports de communication, la jeunesse continue d’en abuser. A travers plusieurs témoignages dans les radios et télévisions de la place, Limametti.com ramène ce sujet sur la table dans son émission “Nagn Ci Wax” avec à la présentation Ndeye Petaaw et Khadija. Mais dans ce numéro, les animatrices s’intéressent aux femmes qui utilisent la chicha et l’alcool. Un micro-trottoir a aussi été fait pour recueillir l’avis des Sénégalais.







Accueil Envoyer à un ami Partager