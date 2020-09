VIDEO - Com'Politque / Ngouda Fall Kane: "Les inondations doivent être solutionnées de manière pérenne" Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 19:21 | | 0 commentaire(s)| L'émission Com' Politique de Leral TV, a reçu Ngouda Fall Kane, ancien administrateur d'Etat. L'invité a évoqué la question de l'action humaine pour expliquer le phénomène de l'inondation. Même si, d’après lui, les changements climatiques sont évoqués, l'Etat doit avoir des mesures préventives. L'Etat avait, dit-on, un plan pluri-annuel qui n'a presque rien donné.

Loin d'être fondemental, le plan Orsec est un plan d'urgence. " Le Sénégal a investi 750 milliards de FCfa pour ce plan en 2012. L'essentiel est de voir s’il a été exécuté ou pas afin de faire une évaluation. Les inondations doivent être solutionnées de manière pérenne", a soutenu Ngouda Fall Kane.



Ailleurs, il a apporté des propositions face aux questions d’urgences dans les secteurs de l’éducation nationale, la santé, et les problèmes des inondations.



Et, évoquant la question du dialogue national il regrette que ce dialogue n’a pas atteint ses objectifs et, a créé des discordes inutiles. Alors que les commissions pouvaient apporter des propositions utiles et productives sur des questions essentielles afin de contribuer à la reconstruction du Sénégal.



Ngouda Fall Kane, revenant sur son retrait de la scène politique, il a exposé l’absence d’éthique dans la pratique de la politique au Sénégal.



Ce faisant, il dénonce la détérioration des valeurs chez nos hommes politiques d’aujourd’hui, et fustige leurs pratiques occultes face à la population sénégalaise dans le besoin d’hommes de proximité pour arriver à une vie meilleure.







