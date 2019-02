VIDEO - Comment la réalité virtuelle va révolutionner votre pratique du sport Nous avons déjà parlé des multiples possibilités d'utilisation de la réalité virtuelle, mais celle qui est rarement mentionnée est le sport. Oui, bien que la VR soit couramment associée au divertissement ou au jeu, elle peut vous aider à garder la forme, à rester actif et même à vous entraîner sans mettre les pieds dans un gymnase ou sur un terrain de sport.





Bien sûr, vous pouvez écouter de la musique, des livres audio ou des podcasts pendant que vous faites de l'exercice, mais si vous manquez de motivation, il ne s'agit que d'une distraction temporaire. C'est là que la réalité virtuelle entre en jeu ! Elle peut vous permettre de courir dans des forêts virtuelles, de vous donner des objectifs plus tangibles à atteindre et de faire ressortir votre sens de la compétitivité.



Oui, vous pouvez faire du sport en réalité virtuelle



Vous vous souvenez peut-être que la Nintendo Wii et ses manettes ont déclenché un engouement pour la remise en forme à l'époque, mais la réalité virtuelle l'amène à un niveau supérieur grâce à des environnements plus immersifs et un suivi plus précis. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire que nous avons couverte en 2017, dans laquelle le joueur en surpoids Job Stauffer attribue une perte de poids impressionnante de 22 kg à son jeu VR préféré, Soundboxing, pendant 5 mois. Après l'avoir essayé moi-même, je comprends comment la réalité virtuelle va révolutionner notre façon de faire du sport.



Bon pour la tête et le corps



J'ai toujours eu de la difficulté à avoir une routine pour faire du sport parce que je trouve les environnements de de salle fitness plutôt rebutants. Je préfère faire de l'exercice à la maison pendant mon temps libre, mais les mouvements répétitifs devant le mur ou la télévision restent encore une corvée.



Quand j'ai commencé à jouer à des jeux comme Beat Saber et Superhot VR, j'ai été vraiment surpris de leur intensité physique. Les graphismes et la difficulté progressive gardent les choses amusantes et avant que je m'en rende compte, des heures s'étaient écoulées et j'avais beaucoup transpiré. Cela ne fonctionne pas nécessairement pour toutes les parties du corps. Il s'agit donc d'un complément à un exercice "normal" plutôt qu'un remplacement, mais grâce à la VR, je suis nettement plus actif à la maison qu'auparavant.



Ces résultats sont étayés par des recherches universitaires qui montrent que l'effort perçu" était inférieure à la valeur réelle de l'effort. Grâce au plaisir de l'environnement de jeu, vous faites ainsi plus d'exercice que vous ne le penserez !



L'équipement en matériel pour la réalité virtuelle peut être coûteux, mais si vous l'avez, il élimine certains obstacles psychologiques à l'exercice. Avez-vous déjà eu de la difficulté à vous motiver à sortir pour courir pendant les mois froids et pluvieux de l'hiver ? Il vous suffit d'enfiler votre casque et de vous déplacer dans la chaleur de votre propre salon.



Votre équipe sportive décontractée est trop occupée pour se rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez ? Il existe une tonne de jeux de sport pour rester actif quand vous le souhaitez. Et vous n'avez pas seulement besoin de simuler directement des sports existants. Beaucoup d'utilisateurs de Reddit et de Steam ont cité le jeu de tir à l'arc Holopoint comme étant excellent pour l'exercice, en grande partie caril vous encourage à plonger et à vous accroupir pour éviter les ennemis. Des clubs de sport VR



Pour certaines personnes, avoir la bonne compagnie peut être un facteur de motivation important lorsqu'il s'agit de se mettre en forme. Votre partenaire de tennis préféré ou d'autres copains de sport déménagent à l'étranger et maintenant vous ne pouvez plus vous entraîner ensemble ? De nombreux sports VR peuvent être pratiqués en ligne avec des amis et des espaces sociaux en VR intègrent souvent des jeux de sport simples comme un équivalent du tennis de table.



Des communautés en ligne de passionnés partagent des connaissances, des conseils et des encouragements pour s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs de mise en forme avec l'aide de VR. Par exemple, un utilisateur de Reddit a créé une routine personnalisée comprenant plusieurs jeux et a enregistré sa perte de poids.



Des jeux de plus en plus variés



La configuration typique d'une manette de commande manuelle pour VR peut être limitée pour certains fanatiques de fitness, mais il existe du matériel plus spécialisé - par exemple, la plate-forme VirZoom, qui est compatible avec HTC Vive, Oculus Rift et PlayStation VR.



Cette plateforme permet à l'utilisateur de pédaler sur un exercice à la maison tout en se visualisant dans une voiture de course, une moto de type Tron ou sur le dos d'un dragon. Fitbit s'est également associé à VirZoom pour que les bracelets connectés puissent mesurer le temps, la distance parcourue, les calories brûlées, la fréquence cardiaque et plus encore pour le cycliste VR. VirZoom a également annoncé un partenariat avec Life Fitness, le leader mondial de l'équipement sportif, qui distribue des kits dans les salles de sport du monde entier.



Même les pros le font



Il n'y a peut-être pas de meilleur argument en faveur de l'efficacité de la réalité virtuelle dans le sport et la condition physique que son adoption par les athlètes professionnels dont le gagne-pain en dépend. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, la VR a été utilisée de façon incroyablement efficace pour aider les athlètes à s'entraîner.



L'un des pionniers dans ce domaine est STRIVR. L'entreprise offre une formation en réalité virtuelle dans de nombreux domaines professionnels, y compris le sport.



Le sport en VR ne dispense pas du sport "réel"



Bien sûr, aussi excitant que soit le sport en réalité virtuelle, la pratique du sport en VR ne dispense pas une activité physique classique. En attendant que l'équipement soit plus abordable, courir dehors reste une solution plus économique.



Néanmoins, si vous avez voulu faire plus d'exercice, mais que vous continuez à repousser l'exercice parce qu'il vous semble trop ennuyeux, socialement maladroit ou incommode, vous découvrirez peut-être que la réalité virtuelle peut ajouter ce facteur de plaisir et de stimulation qui vous fait bouger et motiver.



Enfin, pour ceux qui rechignent à l'idée d'être plongés dans un monde totalement virtuel, l'AR peut également offrir une solution. Alors que la plupart des gens sont encore habitués à n'utiliser la réalité augmentée que par l'intermédiaire de leur appareil photo pour smartphone, le développement de lunettes AR sur le modèle du Magic Leap One pourrait permettre d'ajouter le même genre de plaisir virtuel à l'exercice tout en étant parfaitement conscient de votre environnement réel.



















Phonandroid









