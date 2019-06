VIDEO - Commune de Sakal : La société "Innovent" se lave à grande eau des accusations des populations

Jeudi 13 Juin 2019

La société "Innovent" est montée au créneau pour démonter les accusations des populations de la commune de Sakal, concernant les engagements pris dans l'exploitation de la centrale solaire de ladite localité. D'après le responsable de l'entreprise, André Coly, c'est le maire Birahim Diagne qui refuse de signer le protocole pour percevoir les redevances annuelles de 20 millions de francs par an. "Je lui ai dit que je ne peux pas lui donner 20 millions comme ça. Il faudrait au moins me signer un papier", a-t-il précisé.

Concernant l'indemnisation des impactés, M. Coly a déclaré "qu'ils ont payé la somme de 84 millions de FCFA aux 16 familles concernées. Elles ont reçu leur argent dans la salle de délibération de la mairie, en présence du Maire et de l'adjoint au Préfet de Louga".

Sur le plan de la responsabilité sociale de l'entreprise, André Colly a également soutenu, qu'ils ont financé la construction d'une ferme, d'un forage et de deux écoles. Et dit-il, ils comptent construire les 8 autres établissements scolaires. "Il n'y a pas un seul membre de la mairie qui est venu réceptionner les écoles", a-t-il déploré.