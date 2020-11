VIDEO / Consultation gratuite: Association "Bélakhor la Bokkou" et les ressortissants de ladite localité, offrent 72 heures Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 18:57 | | 0 commentaire(s)| L'Association "Bélakhor la Bokkou" et les ressortissants de Bélakhor ont organisé 72 heures de consultation gratuite, pour aider les populations de cette localité à avoir des soins de base. Ladite association a réussi à construire un hôpital à coups de millions de FCfa. N'empêche, elle réclame le soutien des bonnes volontés et des autorités, pour accompagner ses efforts.



