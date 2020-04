VIDEO - Cote en hausse et lueurs d’espoir de l’Artémisia: reportage sur un reméde émergent au Sénégal Il est porteur d’espoir contre le COVID-19. Et pourtant, de sa culture à sa transformation et sa vente, toute une chaîne d’acteurs avaient commencé à joindre leurs efforts, pour non seulement apporter une solution à certaines maladies tropicales, mais aussi créer un business. Leral.net vous parle de l’Artémisia...

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans ce reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde, il apparait qu’au Sénégal, l’Artémisia, ce remède porteur d’espoir, avait pourtant commencé bien avant la commande du Président Macky Sall à se valoriser.

Dans cette vidéo proposée par Leral.net, sur ses vertus des voix autorisées, les scientiques se sont prononcées. Mais pour d'autres intervenants, c’est surtout la valorisation du potentiel africain qu’il faut magnifier.

Il est tant que le continent, mère de l’humanité ne dépende plus comme un mendiant des autres continents, alors que ses valeureux fils peuvent le hisser au sommet, sur plusieurs plans.

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos