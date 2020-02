VIDEO - Coupe du Ministre Dame Diop à Diourbel: Revivez les temps fort de la finale régionale sur LERAL

Ce Dimanche 16 février 2020, l'Orcav de Diourbel a clôturé sa saison 2018-2019 par une finale parrainée par ministre de la Formation professionnelle, de l'Emploi et de l'Artisanat M. Dame Diop, par ailleurs fils de ladite region. Des moments très forts en communion entre les acteurs du football régional et la jeunesse, qui à l'unanimité, ont manifesté leurs remerciements à l'endroit du parrain, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre cette fête de la jeunesse exceptionnelle et historique. Collègues ministres, DG nationaux, responsables politiques et associatifs, en passant par le 12e Gaïndé et les artistes de la région de Diourbel, tous ont répondu à l'appel de M. Dame Diop... Regardez donc !